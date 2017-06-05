«Исламское государство» взяло ответственность за теракты в Лондоне

03:23 05 июня 2017 0

Боевики ИГИЛ (запрещена в РФ) стоят за большинством крупных терактов последнего времени Фото: depositphotos.com © URA.RU

Запрещенная в РФ группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за серию терактов в Лондоне. Соответствующее заявление распространило агентство Amaq, имеющее прямые контакты с радикалами.

Серия нападения на жителей столицы Великобритании произошла накануне. Сначала водитель фургона умышленно направил машину на пешеходов на Лондонском мосту, после этого группа вооруженных людей атаковала прохожих рядом с рынком Боро.

Как ранее сообщало «URA.Ru», в результате терактов погибло как минимум 6 человек, более 20 человек находятся в критическом состоянии. Полиция Лондона задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту.