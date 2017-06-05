07:20 05 июня 2017 1

В Москве из-за реновации должно подешеветь жилье Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Собянин заявил о предстоящем падении цен на жилье в Москве. Мэр Москвы считает, что на рынок недвижимости повлияет реновация.

По словам Собянина, в столице России острая нехватка нового жилья. Реновация, по мнению градоначальника, позволит построить дополнительные квадратные метры. «Цены на недвижимость, вероятнее всего, будут снижаться», — цитирует мэра Москвы «Федеральное агентство новостей». Собянин также добавил, что жилье в столице в основном покупают москвичи.

Ранее власти столицы России опубликовали промежуточные результаты голосования жителей пятиэтажек по участию их домов в программе реновации. Порядка 90% высказались «за», а выйти из программы пожелали собственники квартир в 70 домах, напоминает «Национальная служба новостей».