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05 июня 2017
04 июня 2017
07:20  05 июня 2017 1

Собянин назвал главный плюс реновации. Мэр Москвы дал оптимистичный прогноз

Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, плакаты, митинг, пресня против реновации, сносу нет
В Москве из-за реновации должно подешеветь жильеФото: Владимир Андреев © URA.RU

Сергей Собянин заявил о предстоящем падении цен на жилье в Москве. Мэр Москвы считает, что на рынок недвижимости повлияет реновация.

По словам Собянина, в столице России острая нехватка нового жилья. Реновация, по мнению градоначальника, позволит построить дополнительные квадратные метры. «Цены на недвижимость, вероятнее всего, будут снижаться», — цитирует мэра Москвы «Федеральное агентство новостей». Собянин также добавил, что жилье в столице в основном покупают москвичи.

Ранее власти столицы России опубликовали промежуточные результаты голосования жителей пятиэтажек по участию их домов в программе реновации. Порядка 90% высказались «за», а выйти из программы пожелали собственники квартир в 70 домах, напоминает «Национальная служба новостей».

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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