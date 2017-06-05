Ученые назвали источник инопланетных сигналов

08:55 05 июня 2017 0

Ученые предполагают, что быстрые радиовсплески генерируются сверхпроводящими космическими струнами Фото: depositphotos.com © URA.RU

Исследователи из Китая и США высказали предположение насчет того, какой физический процесс может сопровождаться быстрыми радиовсплесками, похожими на сигналы инопланетян. По мнению ученых, они генерируются сверхпроводящими космическими струнами.

Так исследователи называют реликтовые одномерные складки пространства-времени, сообщает «Лента.ру». Ученые утверждают, что данные объекты содержат в себе материю, которая может вести себя как гигантская антенна, излучающая мощные электромагнитные сигналы.

Ученые считают, что доказать эту гипотезу помогут длительные астрономические наблюдения.

Первый быстрый радиоимпульс был обнаружен радиотелескопом в Австралии в 2001 году. Однако его данные были обработаны только к 2007 году. С тех пор подтверждено существование около 20 таких сигналов. Их вероятным источником ученые считают, в частности, нейтронную звезду или инопланетян.