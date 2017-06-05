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17:28  05 июня 2017 0

Главу жилищной комиссии Пермского края, обидевшего сирот, отправят в отставку

Пустые кресла, пинок под зад, сумасшедшие, отставка, пустое кресло, увольнение
Сейчас чиновник находится в отпуске, но информаторы говорят, что он оттуда не вернетсяФото: depositphotos.com © URA.RU

Глава Инспекции государственного жилищного надзора Пермского края Василий Толстой уйдет в отставку в ближайшее время. Об этом «URA.RU» сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Как сообщают инсайдеры, Василия Толстого увольняют за то, что он подписал документ о приемке 23 квартир, предназначенных для детей-сирот, в ненадлежащем состоянии. Пока чиновник находится в отпуске, из которого он не выйдет. В пресс-службе краевого правительства обещали прокомментировать слухи об отставке главы Инспекции государственного жилищного надзора позже. Связаться с самим чиновником не удалось.

Василий Толстой возглавил жилищную инспекцию Пермского края в июле 2016 года. До этого он работал заместителем главы Кунгура.

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.Ru»
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