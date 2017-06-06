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Главные новости Курганской области
08:33  06 июня 2017 0

Депутаты Зауралья соберутся на внеочередное заседание из-за важного вопроса

Отчет Сергея Лисовского на заседании Курганской областной Думы. Курган., лисовский сергей, заседание думы
Депутатам предстоит рассмотреть всего один вопросФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Во вторник, 6 июня пройдет внеочередное заседание Курганской областной Думы. В повестке значится лишь один вопрос — о назначении дополнительных выборов депутата регионального парламента по Щучанскому одномандатному избирательному округу № 10.

О необходимости проведения внеочередного заседания спикер Думы Дмитрий Фролов предупредил депутатов еще неделю назад. Он пояснил, что необходимо успеть уложиться в положенные законом сроки.

Довыборы назначаются из-за смерти депутата Владимира Степанов. Его преемника изберут 10 сентября 2017 года.

Татьяна Жаткина
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