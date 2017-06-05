22:22 05 июня 2017 1

Депутат Олег Шадский фото:соцсети

В интернете на сайте change.org появилась петиция, направленная против специалиста по нетрадиционным врачебным практикам, экс-депутата из Мегиона (ХМАО-Югра) Олега Шадского. Бывшего политика просят не приезжать в Тюмень и не проводить в столице области свои оздоровительные практики, намеченные на 10 июня.

По мнению автора «блокады» Миланы Романовой, открывший в Тюмени свой «международный оздоровительный центр» Олег Шадский не имеет к реальной медицине никакого отношения. Автор петиции утверждает, что дорогостоящая процедуры Шадского, стоимость которых начинается от 10 тыс. рублей, не только бесполезны, но и могут нанести вред здоровью.

Экс-депутат называет себя «доктором, лицензированным специалистом по коррекции и оздоровлению позвоночника». По информации с сайта Шадского, он лечит по особой системе и имеет множество центров по всей стране. Один из центров находится как раз в Тюмени.

«Олег Шадский — мой сосед. Я вам про него все расскажу, я росла с ним в одном дворе. Он не доктор, не имеет высшего образования, просто выучился этому методу нажатия на определенные точки. Он ничего не умеет и не знает, руками разводит. То он программист, то он в газете работал в Тульской области, то он в Нижневартовске в депутаты баллотировался. Есть ум и хитрость. Легкие деньги его всегда привлекали и на доверчивых людях он зарабатывает», — комментирует работу Шадского в социальной сети «ВКонтакте» жительница Мегиона Наталья Соколова.

Квалифицированные представители традиционной медицины к деятельности Шадского относятся крайне скептически. «Главная задача любого врача не навредить пациенту. Подобные около-медицинские оздоровительные процедуры, проведенные неопытным человеком, могут серьезно навредить здоровью человека. Для правильной и качественной работы с позвоночником необходимо иметь высокие профессиональные знание, которые могут дать только высшие учебные медицинские учреждения. Все эти системы лечения, они сейчас по разному называются, это по большей части мошенничество, нацеленное на обогащение. Я настоятельно рекомендую всем гражданам прежде всего обращаться в больницы к настоящим специалистам», — комментирует «URA.RU„главврач детской городской больницы Мегиона Константин Кеменчижиди.

Связаться с Олегом Шадским на момент публикации материала не удалось. По телефонному номеру оздоровительного центра в Тюмени ответила девушка, представившаяся администратором Анжеликой. «Олег Шадский закончил медицинское училище в России и проходил обучение в Швейцарии методу „АтласПрофилакс“. Наши международные оздоровительные центры хоть и не являются медицинскими, но приносят огромную пользу, а Шадский является высококлассным специалистом», — сказала собеседница.

Извучить название медицинского учреждения, которое закончил Шадский, девушка не смогла. Как удалось выяснить «URA.RU», врачеватель обучался в Узловском машиностроительном колледже, где получил квалификацию техника.

Олег Шадский в 2010 году избирался в мегионскую гордуму. По словам горожан, политик позиционировал себя как платный экстрасенс. Чиновники вспоминают, что Шадский в свое время открывал «коридор в астрал» в здании городской администрации. Политическую и экстрасенсорную деятельность политик совмещал с работой программиста и параллельно являлся директором и учредителем в двух фирмах Нижневартовска — «Синтез-Медиа» и «ДубльГИС-Нижневартовск».