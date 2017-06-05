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05 июня 2017
21:01  05 июня 2017 0

Вице-губернатора Курской области заподозрили в получении взятки

Клипарт. Декабрь. Ханты-Мансийск, ключи от квартиры
Взяткой стала квартира в новом жилом домеФото: Александр Елизаров © URA.RU

Следственный комитет завел уголовное дело на заместителя губернатора Курской области Василия Зубкова. Чиновника, как сообщили «Федеральному агентству новостей» в СКР, заподозрили в коррупции.

Следователи полагают, что в 2015 году Зубков получил взятку в виде недвижимости стоимостью более 1 млн рублей от строительной компании в обмен на заключение, необходимое для ввода жилого дома в эксплуатацию. При этом, как отмечают правоохранители, самостоятельно застройщик не мог получить документ, поскольку при строительстве здания были допущены нарушения.

Помимо вице-губернатора, в уголовном деле также фигурируют еще два человека, однако их имена пока не разглашаются. Днем, 5 июня, по данным СМИ, Зубков был доставлен под конвоем в Москву.

Сергей Демин
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