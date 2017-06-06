{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,62
Динамика за 2 недели
Евро 63,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 июня 2017
05 июня 2017
08:09  06 июня 2017 0

Сенаторы создадут Русский мир для защиты соотечественников даже за пределами страны

Населению нужна концепция Русского мира, считает сенатор КосачевФото: Twitter Константина Косачева

Сенаторы Совета Федерации обсудят в Ялте идею создания концепции Русского мира. Это будет стратегический документ об основах госполитики в сфере взаимоотношений с соотечественниками.

Отсутствие единой точки зрения приводит к извращению этого понятия «многочисленными оппонентами, которые заявляют, что Русский мир — националистическая идеология с одной стороны, а с другой — чисто культурное понятие», заявил «Известиям» глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев. Дискуссия состоится 6 июня на пленарном заседании Международного Ливадийского форума.

По его словам, русскоязычное население за пределами РФ испытывает серьезное давление, и отчасти это происходит из-за «отсутствия целостности концепции Русского мира».

Отметим, Ливадийский форум, приуроченный к празднованию Дня русского языка и Пушкинского дня в РФ, — открытая общественно-политическая площадка для профессионального обсуждения проблем и перспектив Русского мира.

Юрий Викторов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров