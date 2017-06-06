08:51 06 июня 2017 0

Военные судна готовятся к совместным учениям индийских и японских ВМС Фото: Википедия

Корабли Военно-морских сил США покинули акваторию Японского моря после завершения учений.

Судно Carl Vinson держит курс на базу Сан-Диего в Калифорнии, его место займет атомный авианосец Nimitz, который примет участие в совместных учениях индийских и японских ВМС, передает телеканал 360. В свою очередь военный корабль Ronald Reagan отравился в сторону японского город Йокосука недалеко от Токио.

В перспективе авиаударную группу могут отправить в Персидский залив, однако планы Пентагона зависят от положения дел в районе Корейского полуострова и могут в любой момент поменяться, отметили в ведомстве.

Как писало «URA.RU» ранее, 31 мая в США успешно испытали систему перехвата межконтинентальных ракет. На опубликованной записи видно, как ракета-перехватчик, выпущенная с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния, успешно поразила условную вражескую межконтинентальную баллистическую ракету, которая стартовала с Маршалловых островов в Тихом океане.