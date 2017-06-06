10:34 06 июня 2017 1

Номер «Бука» не отражается в воде, а тени лежат не в ту сторону Фото: Aric Toler, Twitter

Журналисты обнаружили фотомонтаж в доказательствах, представленных расследовательской группой Bellingcat, которые пришли к выводу, что летом 2014 года «Боинг» в небе над Украиной сбила российская сторона. Эксперты даже не позаботились о тенях и отражениях в воде, отмечают в Сети.

Расследование экспертов назвали фейком, изучив отражение зенитно-ракетной установки «Бук», номер которой в воде не видно. В то же время один из сотрудников Bellingcat уже ответил критикам, что они просто не понимают, как объекты отражаются в жидкости.

Также ряд других экспертов утверждают, что фотографии установок легко можно найти в сети, однако доказать, что именно из одной из них был сбит малайзийский «Боинг», практически невозможно. В этом способны помочь лишь снимки со спутников.

Журналисты самостоятельно опровергли доказательства Bellingcat Фото: 24tv.pro

Кроме того, журналисты брянского портала 24tv.pro обратили внимание на то, что тень одного из военных на фотографии выглядит неестественно, что свидетельствует о том, что фотография была отретуширована.

Как писало «URA.RU» ранее, Bellingcat представила свои доказательства 5 июня. Эксперты опубликовали новые фотографии зенитно-ракетной установки «Бук», предположительно поразившей самолет, сделанные в военной части РФ. На снимках, видна установка с теми же белыми транспортными маркировками, что были видны на ней в Украине незадолго до и вскоре после того, как малайзийский «Боинг» был сбит, отметили исследователи.

Bellingcat и раньше обвиняли в том, что группа экспертов сфабриковала расследование по сбитому Boeing. В частности, писала «Русская планета», военный эксперт, генерал-майор в отставке Михаил Круша в интервью с прессой назвал отчет Bellingcat о крушении «Боинга» «дешевой липой».