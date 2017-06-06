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Главные новости Челябинской области
10:47  06 июня 2017 0

Сторонникам Навального не дадут пройти колонной по Челябинску. Оппозиция угрожает мэрии судом

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
Сторонники Алексея Навального хотели пройти колонной по ЧелябинскуФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сторонникам Алексея Навального не согласовали проведение шествия в Челябинске 12 июня. В мэрии Челябинска отказ объяснили «URA.RU» свой отказ тем, что в городе просто не хватит сотрудников полиции, что могли бы обеспечить безопасность прохождения колоны.

«Навальновцы» планировали пройти пешим строем от сквера Андреевского, расположенного на перекрестке улиц Худякова и Воровского у магазина «Пейте черный кофе!», до сквера Колющенко, где у них состоится согласованный властями митинг. Именно в проведении этой акцию в мэрии отказали сторонникам Навального. На митинг заявлено до тысячи участников, колонна получилась бы масштабной.

«Шествие бы потребовало перекрытия улиц в центре города, — пояснил „URA.RU“ вице-мэр Игорь Лопаткин. — А значит и дополнительных сил со стороны полиции. Сотрудники правоохранительных орган уже будут задействованы для обеспечения безопасности праздничных мероприятий в День России. У нас запланирована большая программа».

Представитель Навального на Южном Урале Алексей Табалов обещает подать на мэрию в суд. «Администрация Челябинска отказала нам в проведении 12 июня антикоррупционного шествия. Будем подавать в суд!», — написал Табалов на своей странице в Facebook.

Проведение митинга в сквере Колющенко в Челябинске — первая согласованная властями города акция для сторонников Алексея Навального. Подобный митинг также состоится в Магнитогорске.

Альбина Золотухина
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