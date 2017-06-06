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14:51  06 июня 2017 0

На месте скандального ларька в центре Тюмени хотят построить парковку или арт-объект

Снос павильона в 2016 году вызвал большой общественный резонансФото: Артем Терпугов, "ВКонтакте", 2016 год

Тюменцам предложили решить, что должно появиться на месте снесенного со скандалом павильона около дома №90 на улице Республики. Ларек, в котором много лет размещалось сразу несколько торговых точек, демонтировали по решению суда в 2016 году.

Опрос по благоустройству территории появился на городском портале «Я решаю!». Участникам задан лишь один вопрос: «Что бы вы хотели видеть в качестве основного элемента притяжения в центре города? Речь идет о площадке рядом с домом № 90 по улице Республики. В 2016 году на этом месте был демонтирован незаконно размещенный временный объект».

Тюменцам предложили самим решить, что должно появиться на месте скандального ларька
Фото: скриншот страницы портала ir.tyumen-city.ru

Из предложенных шести вариантов можно выбрать любые три. На месте ларька горожанам предлагают устроить озелененную территорию, установить лавочки, сделать пешеходные дорожки, смонтировать арт-объект или парковку для машин. Кроме того, можно написать собственные предложения.

Скандал вспыхнул в октябре прошлого года после сноса ларька на улице Республики. Тюменцев шокировал неожиданный снос торгового комплекса в центре города.

Чиновники пояснили, что ларек снесли по решению суда, вынесенному еще в 2011 году — владелец не желал добровольно убирать незаконный торговый объект. А согласно федеральному законодательству, вдоль проезжей части можно размещать только объекты дорожного сервиса.

Валерий Дорофеев
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