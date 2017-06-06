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06 июня 2017
Главные новости Москвы
15:30  06 июня 2017 0

Российским выпускникам выпал шанс позвать на свой праздник поп-группу IOWA. ВИДЕО

Ребята обещают приехать в любой город страныФото: "ВКонтакте"

Для выпускников российских школ соцсеть «ВКонтакте» объявила конкурс, главным призом которого станет приглашение на свой праздник поп-группы IOWA. Главное условие: записать и выложить в Сеть видео об окончании школы с хэштегом #Выпускной2017.

Солистка группы IOWA Екатерина Иванчикова уточнила, что группа готова приехать в любой регион России на выпускной, даже если это будет самый удаленный уголок страны. При записи ролика от ребят требуется больше фантазии и оригинальности. «Мы лично выберем лучшее видео и выступим в школе, которую заканчивают победители», — цитирует солистку «Национальная служба новостей».

На данный момент в паблике «Выпускной 2017» во «ВКонтакте» зарегистрировано почти 500 тысяч человек. Им доступны специальные стикеры и эксклюзивной контент.

Сайт «ВКонтакте» отправил предложение вступить в сообщество всем выпускникам, которые указали в профиле год окончания школы.

Нина Калинина
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