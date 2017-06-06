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Главные новости Курганской области
17:42  06 июня 2017 0

Коммунальщики кинули курганского дворника, ставшего инвалидом во время уборки мусора

Полигон ТБО и цех сортировки. «Спецавтобаза». Екатеринбург, мусоровоз, свалка, лка, ТБО, ман, man, спецавтобаза
Пострадавший получил травму на мусорном полигонеФото: Александр Мамаев © URA.RU

Дворник курганского предприятия, получивший во время уборки мусора травму и ставший инвалидом, не может добиться компенсации от руководства. Начальство открестилось от работяги под предлогом, что он не был трудоустроен официально. Справедливости мужчина намерен добиваться в суде.

Александр Демидов утверждает, что работал дворником на предприятии по вывозу мусора «Чистый двор» последние несколько лет. В феврале он помогал во время разгрузки мусоровоза на Варгашинском полигоне. Грузовик забуксовал, ногу Демидова затянуло под колесо. С двумя открытыми переломами он был доставлен в больницу: с ноги содрало не только кожу, но и часть мышц. Прогноз врачей оказался неутешителен — полностью восстановить функции ноги уже не удастся, мужчине дают вторую группу инвалидности.

В качестве компенсации работодатель, по словам пострадавшего, предложил выплачивать по пять тысяч рублей в месяц с условием, что мужчина не будет обращаться в правоохранительные органы. Однако этих денег не хватило бы ни на лечение, ни на жизнь семье, в которой растут двое маленьких детей. Сейчас Александр Демидов намерен добиваться справедливости через суд.

«В трудовую инспекцию компания предоставила сведения лишь о двух работниках, устроенных официально. Получается, что по документам вывозом мусора занимаются сам директор предприятия и его бухгалтер», — рассказал представитель потерпевшего, начальник юридического отдела компании «Благомед» Алексей Зарецкий.

Представитель компании ООО «Чистый двор» в разговоре с «URA.RU» также заявил, что Александр Демидов не имеет никакого отношения к его предприятию. Он отказался комментировать информацию о количестве работников своего предприятия. «Суд решит», — резюмировал он.

Татьяна Жаткина
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