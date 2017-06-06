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19:26  06 июня 2017 0

Индийский посол привез губернатору Якушеву тарелку в обмен на лес

Индийский посол и губернатор Тюменской области надеются увеличить товарооборот в три разаФото: Николай Бастриков

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев во вторник, 6 июня, впервые в истории региона принимал чрезвычайного и полномочного посла республики Индия в РФ Панкаджа Сарана. Дипломат приехал с желанием подружить тюменских и индийских бизнесменов, чтобы увеличить поставки в Индию сибирского дерева.

Пока торговля между Тюменской областью и Индией находится едва ли не в зачаточном состоянии. По оценке Якушева, ее объемы за 2016 год составили 9 миллионов долларов. При этом весь экспорт региона — фанера и древесные материалы, в то время как индусы ввозят в область различное оборудование, механические устройства, насосы и комплектующие, а также одежду.

Панкадж Саран на встрече с тюменским губернатором вел себя по-индийски вежливо, бессчетное количество раз назвав Владимира Якушева «ваше превосходительство». Индийский дипломат заверил, что главное — свести друг с другом тюменских и индийских бизнесменов и тогда товарооборот между сибирским регионом и Индией можно будет увеличить в два и даже в три раза. Дипломат отметил, что тюменский лес — это именно то, что нужно индийской экономике для ее бумажной и мебельной промышленности.

Владимир Якушев, кроме развития деревообработки, назвал перспективными для сотрудничества Тюменской области и Индии судостроительную отрасль, нефтехимию на базе тобольского промышленного кластера, строительство «зернохаба» на территории одного из агропарков. «Создание терминалов для хранения и переработки зерна даст перспективы для его дальнейшего экспорта», — отметил губернатор.

На прощание губернатор и посол обменялись подарками. Панкадж Саран подарил Владимиру Якушеву большое декоративное блюдо ручной работы.

Вместе с дипломатической делегацией в Тюмень должен был приехать представитель одной из крупнейших индийских компаний, Larsen & Toubro, занимающейся нефтегазовыми и инфраструктурными проектами. Однако промышленник решил посетить Тюменскую область позже, через две недели.

Николай Бастриков
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