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06 июня 2017
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18:35  06 июня 2017 0

Обновленный сервис «Яндекса» будет показывать екатеринбуржцам свободные места для парковки

Платная парковка на квадрате улиц Мамина-Сибиряка-Ленина-Тургенева-Малышева. Екатеринбург, платная парковка
"Яндекс.Навигатор" поможет припарковатьсяФото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Яндекс» запустил функцию поиска парковочных мест в мобильном приложении «Яндекс.Навигатор». Водители в режиме онлайн увидят освободившиеся парковочные места вдоль своего маршрута следования, а также на специально отведенных территориях для парковки.

Поиск свободных парковочных мест в тестовом режиме сейчас доступен для жителей Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Краснодара, сообщил менеджер «Яндекс.Навигатора» Леонид Александров РБК.

По словам Александрова, «Яндекс.Навигатор» собирает все треки, координаты GPS, положение устройства в пространстве (например, идет человек или едет), после чего определяет, когда водитель уезжает с парковки и место освобождается. Он также уточнил, что собранные данные анонимны и не передаются третьим лицам.

В перспективе новый сервис «Яндекс.Навигатор» собираются запустить по всему миру.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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