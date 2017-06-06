18:35 06 июня 2017 0

"Яндекс.Навигатор" поможет припарковаться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Яндекс» запустил функцию поиска парковочных мест в мобильном приложении «Яндекс.Навигатор». Водители в режиме онлайн увидят освободившиеся парковочные места вдоль своего маршрута следования, а также на специально отведенных территориях для парковки.

Поиск свободных парковочных мест в тестовом режиме сейчас доступен для жителей Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Новосибирска, Нижнего Новгорода и Краснодара, сообщил менеджер «Яндекс.Навигатора» Леонид Александров РБК.

По словам Александрова, «Яндекс.Навигатор» собирает все треки, координаты GPS, положение устройства в пространстве (например, идет человек или едет), после чего определяет, когда водитель уезжает с парковки и место освобождается. Он также уточнил, что собранные данные анонимны и не передаются третьим лицам.

В перспективе новый сервис «Яндекс.Навигатор» собираются запустить по всему миру.