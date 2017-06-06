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Главные новости Курганской области
22:08  06 июня 2017 0

Курганский профессор Шалютин сделал заявление о новом Ученом совете КГУ

Внеочередная Дума Курган, шалютин борис
Профессор не будет избираться в новый состав Ученого советаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Руководство Курганского государственного университета перенесло внеочередное заседание Ученого совета с пятницы, 9 июня, на среду, 7 июня, на котором будет утверждена дата проведения выборов нового состава совета. Об этом сообщается на официальном сайте КГУ.

В связи с этим профессор КГУ Борис Шалютин написал на своей странице в Facebook, что не сможет присутствовать на заседании и поэтому решил сделать ряд заявлений.

Шалютин полагает, что «ректорат чрезвычайно озабочен тем, чтобы не допустить его в новый состав совета университета». «Зная стилистику работы нынешнего руководства, вполне допускаю, что с этой целью будет подвергнута деформации нормальная процедура выборов совета. Прошу иметь ввиду, что я не намереваюсь избираться в состав совета и возьму самоотвод в случае выдвижения кем-либо моей кандидатуры», — заявил профессор.

Он пояснил, что не будет избираться в состав совета, «поскольку при действующем и. о. ректора в ученом совете нет возможности конструктивного обсуждения важных для жизни вуза вопросов», поэтому решил «не тратить время впустую». «После смены руководства и ухода от управления вузом действующей сейчас группы лиц, характеристики которой я давал неоднократно (а в этом уходе в достаточно близкое время я не сомневаюсь), я готов буду к конструктивной работе на благо университета», — предупредил Борис Шалютин.

Конференция по избранию нового Ученого совета проводится в связи с тем, что администрация КГУ «потеряла правоустанавливающие документы действующего совета». Об этом представитель университета заявил в ответ на запрос Курганского городского суда, который рассматривает иск Бориса Шалютина о незаконности расформирования кафедры философии в КГУ.

Анна Бояркина
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