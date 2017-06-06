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06 июня 2017
21:58  06 июня 2017 0

В Эмиратах россиянку отправили в тюрьму за то, что она показала средний палец

Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
Россиянка оказалась в тюрьме ОАЭ за плохое поведениеФото: Сергей Леонов © URA.RU

Россиянка на три месяца оказалась в тюрьме Объединенных Арабских Эмиратов из —за дорожного конфликта, в ходе которого продемонстрировала американке средний палец. Как только девушка выйдет из тюрьмы, ее депортируют из страны.

Россиянка, по рассказу жительницы США, безрассудно вела автомобиль и перестраивалась из полосы в полосу, а затем резко остановилась перед ее автомобилем, пишет портал Life.ru. Американка считает, что девушка оскорбила ее, а также показала непристойный жест.

Как выяснили полицейские, гражданка России управляла автомобилем своей подруги, после дорожного конфликта она показала полицейским водительское удостоверение знакомой, а не свое. Девушка помимо ареста получила штраф в сумме 109 долларов.

Власти АОЭ приняли решение депортировать хулиганку на родину.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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