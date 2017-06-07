Самым пьющим регионом России признана Магаданская область

07:30 07 июня 2017 1

Роспотребнадзор изучил продажи крепкого алкоголя и пива в стране за 2016 год Фото: depositphotos.com © URA.RU

Самым пьющим регионом России, по версии Роспотребнадзора, стала Магаданская область. Показатель потребления алкоголя в 2016 году составил здесь более 14 л чистого спирта на душу населения. Москва, Сахалинская область и Республика Коми лишь чуть-чуть отстали от «лидера» — в этих регионах за прошлый год было выпито по 13 литров чистого спирта на человека.

Самые низкие продажи крепких алкогольных напитков зафиксированы в Ингушетии и Чечне — 0,1 л, Кабардино-Балкарии — 0,5 л, Северной Осетии—Алании — 0,6 л, сообщают «Известия» со ссылкой на доклад Роспотребнадзора «Влияние потребления алкоголя и табакокурения на здоровье населения».

Из документа также следует, что жители Московской области в прошлом году выпили самое большое количество пива в стране — более 90 литров в год на человека. Однако в целом продажи пива населению снижаются: за последние пять лет объем продаж упал почти на 25%. Снижение потребления крепкого алкоголя составило 40%, утверждают в Роспотребнадзоре. Причиной тому в ведомстве называют государственную акцизную политику и запретительные меры — в частности, ограничение времени и мест продаж алкоголя.