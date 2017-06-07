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07 июня 2017
12:27  07 июня 2017 0

Жизнь дороже! NASA сделало заявление о Роскосмосе и санкциях

Открытая лицензия от 22.07.2016, космос, космонавт
Безопасность американских астронавтов зависит от российских кораблейФото: Pixabay.com

В NASA надеются, что политическое недопонимание между США и Россией не помешает продолжению сотрудничества в космосе. О желании исполнить ранее заключенные контракты и обязательства заявила старшего советника по исследованиям и космическим операциям NASA Кэтлин Лоурини.

По ее словам, политическая ситуация влияет на все сферы взаимодействия двух стран. Однако агентство рассчитывает, что ранее заключенные между правительственными структурами России и США соглашения будут исполнены, равно как и уже заключенные контракты, сообщает «Федеральное агентство новостей». В частности, речь идет о поддержании жизнедеятельности и обеспечении безопасности экипажа МКС: доставка грузов и, главное, срочная эвакуация космонавтов в случае ЧС невозможны без российских кораблей-спасателей. Между тем, по словам старшего советника NASA о исследованиям и космическим операциям Кэтлин Лоурини, организация не намерена покидать проект до 2024 года.

«Наши коллеги из России и „Роскосмоса“ — прекрасные партнеры, с которыми мы работаем многие годы, и наше сотрудничество очень крепкое», — резюмировала Лоурини.

Алексей Шумов
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