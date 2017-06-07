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14:42  07 июня 2017 0

Собаки нефтяников напали на коренных жителей Югры. Есть жертвы. ФОТО

Собаки нефтяников загрызли оленейФото: Филипп Востоков

Собаки нефтяников загрызли оленей, принадлежащих югорским аборигенам. В родовых угодьях, где проживают семьи представителей коренных народов Югры, собаки, прикормленные сотрудниками «Сургутнефтегаза», загрызли пять взрослых оленей. Об этом 7 июня, в среду, сообщил «URA.RU» представитель оленеводов Клим Кантеров.

«Собаки загрызли и полностью съели трех взрослых оленей, от них только копыта остались. Еще два оленя скончались от укусов. Также после появления собак пропал маленький теленок. 27-го числа я подстрелил одну из собак, остальные убежали. В наших местах псы живут только у нефтяников», — рассказывает потерпевший Филипп Востоков

Со слов аборигена, в родовых угодьях проживают девять семей оленеводов. В 10 км от мест традиционного природопользования располагается дожимная насосная станция (ДНС) компании «Сургутнефтегаз». Хозяином самого ближайшего к нефтяникам пастбища является Филип Востоков, именно на его оленей и напали собаки. По словам Кантерова, руководство ДНС отрицает свою причастность к инциденту, несмотря на то что рабочие на базе от собак не отказываются. Животных там регулярно подкармливают.

На момент публикации материала связаться с пресс-службой «Сургутнефтегаза» не удалось. Сотрудники пресс-службы не ответили на телефонный звонок.

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Собаки на ДНС «Сургутнефтегаза» Фото: Филипп Востоков

Это не первый конфликт между нефтяниками и коренными жителями в регионе. Ранее хранителя священного озера Имлор Кечимова обвиняли в угрозах сотрудникам «Сургутнефтегаза». «Это наша земля, почему ты сюда пришел?» — говорил хантыйский шаман работникам компании, угрожая ружьем. В результате аборигена осудили и приговорили к исправительным работам, однако шаман избежал наказания. Кечимов попал под амнистию в честь 70-летия Победы.

Игорь Волосин
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