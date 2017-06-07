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07 июня 2017
16:54  07 июня 2017 0

Президент распорядился напомнить о ГУЛАГе

Музей политических репрессий Пермь 36, обновленная экспозиция Пермь
Государство уделяет особое внимание увековечиванию памяти жертв политических репрессийФото: Алексей Глазырин © URA.RU

Выставка «Стена Скорби», которая путешествует по России, является важным шагом со стороны государства, направленным на увековечивание памяти жертв политических репрессий. Такое мнение «URA.RU» высказал директор Государственного музея истории ГУЛАГа Роман Романов.

В среду, 7 июня, в Магаданском областном краеведческом музее открылась выставка музея истории ГУЛАГа «Стена Скорби», посвященная созданию одноименного монумента жертвам политических репрессий.

Трасса М5 Дорога Челябинск, снег, колючая проволока, стоп
По мнению специалистов, веху истории, связанную с политическими репрессиями, мы еще до конца не осознали
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Общая площадь подготовленной Государственным музеем истории ГУЛАГа и Фондом Памяти экспозиции составляет 100 квадратных метров. В частности, в рамках экспозиции будут представлены макет мемориала в виде бронзовой стены, состоящей из взлетающих фигур с просветами в форме человеческих силуэтов — символом тех, кому удалось выжить в репрессиях, фотографии будущего комплекса, три других проекта монумента, вышедших в финал конкурса.

Возведение монумента «Стена скорби» ведется в соответствии с указом главы государства. Мемориал по проекту скульптора Георгия Франгуляна планируется открыть в октябре этого года в Москве, на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

«Эта выставка путешествует по России уже давно. Магадан же является знаковым местом — в 90-е годы здесь был установлен монумент жертвам политических репрессий», — рассказал Романов.

По его словам, «эту веху отечественной истории мы еще до конца не осознали». «Выставка и установка мемориала в Москве по указу президента — один из важнейших шагов к осознанию, которого ждали долгие годы. Ведь первоначально идея об увековечивании памяти жертв репрессий возникала очень давно, еще после смерти Сталина», — рассказал собеседник «URA.RU».

По мнению Романова, важным является тот факт, что инициатором этого масштабного проекта выступает именно государство.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.Ru»
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