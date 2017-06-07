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07 июня 2017
16:33  07 июня 2017 0

Военный самолет с 116 людьми на борту пропал с радаров

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Самолет вылетел из города Мьей и пропал с радаров (фото из архива)Фото: Pixabay

В Мьянме с радаров пропал военный самолет с сотней пассажиров. Об этом сообщили местные СМИ.

Самолет вылетел из города Мьей на юге страны в Янгон. Известно, что на борту воздушного судна находились 116 человек, пишет «Газета.Ru».

Информацию об инциденте уже подтвердили в аэропорту и глава армии страны.

Более подробных сведений пока нет.

Между тем как сообщил «Экономике сегодня» бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов, самолет мог разрушиться в воздухе или упасть на землю.

«Многое зависит от того, на какой высоте летел самолет. Возможно, сигнал пропал в горной местности. Если в течение получаса от расчетного времени прибытия, борт не произведет посадку, то в воздух будет поднята вся команда, и начнется поиск данного судна», — добавил эксперт.

Марина Мотылева
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