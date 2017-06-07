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07 июня 2017
17:58  07 июня 2017 0

В море нашли обломки пропавшего военного самолета со 116 людьми на борту

Открытая лицензия на 04.08.2015. Самолеты. , самолет
Самолет исчез с радаров, когда пролетал над моремФото: Pixabay

Обломки пропавшего военного самолета из Мьянмы обнаружены в море. На борту находились 105 пассажиров и 11 членов экипажа.

Воздушное судно пропало с радаров, когда пролетало над морем. Самолет вылетел с южного побережья Мьянмы в Янгон, пишет РИА «Новости».

По данным представителя армии страны, на борту самолета находились родственники военных.

Властями организована поисково-спасательная операция, уточняет «Национальная служба новостей». В ней принимают участие авиация и морские суда.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
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