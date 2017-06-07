{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 63,72
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 июня 2017
19:47  07 июня 2017 0

Украинские военные потеряли 10 человек после нападения на армию ЛНР

Безоружные украинские военные встретились с Российскими. Переговоры.Севастополь. Аэропорт Бельбек, автоматчик, армия, военные, солдаты
ЛНР удалось отбить наступление украинской армииФото: Валентина Свистунова © URA.RU

Вооруженные силы Украины начали наступление в районе населенного пункта Желобок в Донбассе. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

При этом, по его словам, они обстреливают жилые кварталы близлежащих населенных пунктов, сообщает портал «Утро.ру». Подразделения Народной милиции отбивают украинскую атаку.

Марочко предположил, что атака продиктована желанием украинской стороны устроить провокацию накануне заседания контактной группы в Минске, чтобы использовать «данный факт против республики».

Между тем, как стало известно, после попытки прорыва погибли около 10 военных из отрядов украинской армии, сообщает телеканал 360. Кроме этого, ранен один боец Народной милиции.

В настоящий момент наступление прекращено.

Марина Мотылева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров