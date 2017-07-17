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17 июля 2017
Главные новости Москвы
11:03  17 июля 2017 27

Три жителя Узбекистана задохнулись в яме с фекалиями, пытаясь достать телефон

Пресс-конференция начальника УМВД по Тюменской области генерал-майора Юрия Алтынова. Тюмень, телефоны
Жительница наняла мужчин, чтобы достать мобильныйФото: Николай Бастриков © URA.RU

В Узбекистане погибли двое рабочих и доктор, отравившись фекальными газами в выгребной яме. Местные жители пытались достать чужой сотовый телефон и потеряли сознание, передает «телеканал 360». Инцидент произошел на востоке республики в Наманганской области.

Жительница Янгикурганского района наняла двух мужчин, чтобы те достали мобильный телефон, упавший в выгребную яму. От недостатка кислорода в яме рабочие потеряли сознание и не смогли выбраться. Хозяйка вызвала доктора, но, при спуске к пострадавшим, он тоже задохнулся.

Когда на место прибыли сотрудники МЧС, двое мужчин были уже мертвы. Доктор скончался по дороге в больницу, уточняет агентство Nation News.

Семен Гринберг
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