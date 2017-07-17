В Узбекистане погибли двое рабочих и доктор, отравившись фекальными газами в выгребной яме. Местные жители пытались достать чужой сотовый телефон и потеряли сознание, передает «телеканал 360». Инцидент произошел на востоке республики в Наманганской области.
Жительница Янгикурганского района наняла двух мужчин, чтобы те достали мобильный телефон, упавший в выгребную яму. От недостатка кислорода в яме рабочие потеряли сознание и не смогли выбраться. Хозяйка вызвала доктора, но, при спуске к пострадавшим, он тоже задохнулся.
Когда на место прибыли сотрудники МЧС, двое мужчин были уже мертвы. Доктор скончался по дороге в больницу, уточняет агентство Nation News.