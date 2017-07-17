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Главные новости Тюменской области
11:58  17 июля 2017 3

Полиция ищет машину, которая гоняла по Тюмени с человеком на крыше. ВИДЕО

Ликвидаторы пожара на БАЭС 1978 года. Заречный, пдд, штраф, гибдд, дпс, полиция
В ГИБДД намерены оштрафовать водителя на 500 рублей за нарушение правил перевозки людейФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители Тюмени обсуждают необычный способ автомобильной езды. На видеохостинге YouTube появилось видео, на котором молодой человек катается по городу на крыше легковой машины.

Ролик с видеорегистратора, на котором запечатлена рискованная поездка, был размещен на форуме CAR72.ru. На записи видно, как два молодых человека едут на «Daewoo Nexia» необычным способом. Один молодой человек сидит на крыше, свесив ноги на правую сторону автомобиля. Второй — по пояс высунулся из окна.

Видео — канал car72 в YouTube

В комментариях к записи пользователи социальных сетей разделились на два лагеря. Часть жестко раскритиковала поступок молодых людей. «Поколение нулевых, биомусор» — осудил «пассажиров» Daewoo Nexia пользователь под ником Уинстон Черчиль. Другие встали на защиту ребят. «Да вам какая разница, чем они занимаются?! По кайфу им», — заступился за них Федор Ерохов.

Как сообщили в пресс-службе ГИБДД по Тюменской области, сейчас сотрудники госавтоинспекции устанавливают номер автомобиля и его владельца. Водитель нарушил правила перевозки людей, за это ему может грозить штраф 500 рублей.

Анна Гринь
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