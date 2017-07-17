{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,07
Динамика за 2 недели
Евро 67,62
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Москвы
20:32  17 июля 2017 0

«Проблема высосана из пальца». Кремлевский эксперт об ажиотаже вокруг «образа будущего» в кампании — 2018

IV конгресс РАПК
Кремлевский эксперт недоволен публикацией деловой газеты "Ведомости"Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ФорГО Константин Костин назвал публикацию «Ведомостей» художественным вымыслом. Ранее газета опубликовала информацию о том, что Кремль испытывает трудности с формированием образа будущего России в преддверии президентской кампании. В интервью радиостанции BFM Костин заявил, что проблема, описанная в статье, «высосана из пальца», поскольку любая предвыборная кампания — это всегда рассказ о будущем.

«Я не вижу здесь каких-то сложностей существенных, каких-то трудностей. Есть запрос общества. Есть очевидные вызовы, которые стоят перед страной. В любом случае должен быть там ответ на эти вопросы. А основная часть этой работы, главная часть этой работы остается, как, собственно, это и должно быть, вне поля общественного внимания, знания», — заявил политолог в эфире BFM.

Костин также подчеркнул, что, когда ему позвонили журналисты «Ведомостей» с просьбой прокомментировать информацию своего источника, политолог ответил, что «не комментирует художественный вымысел».

Напомним, что в понедельник, 17 июля, «Ведомости» опубликовали статью, в которой говорится о том, что в Кремле якобы испытывают трудности с формированием предвыборной повестки президентской кампании. По информации источника издания, работа по этой теме идет в Кремле «бурно» и «сложно», прошло уже более десятка совещаний и сменилось несколько кураторов. Среди них называли телеведущего Валерия Фадеева и директора фонда «Общественное мнение» Александра Ослона, который также опроверг BFM информацию «Ведомостей» словами: «Не читайте советских газет. Я их не читаю, и мне хорошо».

Марина Иванова
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров