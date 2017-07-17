20:32 17 июля 2017 0

Кремлевский эксперт недоволен публикацией деловой газеты "Ведомости" Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ФорГО Константин Костин назвал публикацию «Ведомостей» художественным вымыслом. Ранее газета опубликовала информацию о том, что Кремль испытывает трудности с формированием образа будущего России в преддверии президентской кампании. В интервью радиостанции BFM Костин заявил, что проблема, описанная в статье, «высосана из пальца», поскольку любая предвыборная кампания — это всегда рассказ о будущем.

«Я не вижу здесь каких-то сложностей существенных, каких-то трудностей. Есть запрос общества. Есть очевидные вызовы, которые стоят перед страной. В любом случае должен быть там ответ на эти вопросы. А основная часть этой работы, главная часть этой работы остается, как, собственно, это и должно быть, вне поля общественного внимания, знания», — заявил политолог в эфире BFM.

Костин также подчеркнул, что, когда ему позвонили журналисты «Ведомостей» с просьбой прокомментировать информацию своего источника, политолог ответил, что «не комментирует художественный вымысел».

Напомним, что в понедельник, 17 июля, «Ведомости» опубликовали статью, в которой говорится о том, что в Кремле якобы испытывают трудности с формированием предвыборной повестки президентской кампании. По информации источника издания, работа по этой теме идет в Кремле «бурно» и «сложно», прошло уже более десятка совещаний и сменилось несколько кураторов. Среди них называли телеведущего Валерия Фадеева и директора фонда «Общественное мнение» Александра Ослона, который также опроверг BFM информацию «Ведомостей» словами: «Не читайте советских газет. Я их не читаю, и мне хорошо».