Скандальная ситуация с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» еще раз ударила по сибирякам. Турецкая авиакомпания Atlas Global прекратила полеты из Тюмени в Стамбул. Прямые рейсы выполнялись на регулярной основе два раза в неделю. Попытку наладить прямое сообщение в этом направлении перевозчик предпринял впервые, однако продержаться сумел меньше месяца.
Первый рейс из Стамбула в тюменский «Рощино» прибыл 6 июня в 5:05 утра. В пресс-службе аэропорта сообщили, что самолету тогда устроили торжественную встречу — например, создали водяную арку с помощью водометов пожарных автомобилей, пассажиров угостили праздничным тортом с символикой нового рейса и логотипами авиакомпании и аэропорта, а гендиректор Atlas Global в России Неждет Ташчи заявил, что «новый авиаперевозчик пришел в Тюмень всерьез и надолго».
Как сообщили корреспонденту «URA.RU» в «Рощино», последний рейс в Стамбул состоялся еще в конце июня. «Мы были готовы принимать рейсы, но перевозчик принял такое решение, — пояснили в аэропорту, отметив, что перевозчик продолжает выполнять рейсы из Тюмени в Анталью. — Возобновят ли полеты в Стамбул, пока неизвестно, запросов никаких от них не поступало».
В тюменском представительстве Atlas Global корреспонденту агентства сообщили, что причиной отказа от полетов в Стамбул стала ситуация с отменой части чартерных рейсов авиакомпанией «ВИМ-Авиа». «Было принято решение переориентировать суда на другие направления, из-за истории с „ВИМ-Авиа“ возникли проблемы у туроператоров», — пояснили в представительстве. Пока, по словам собеседника агентства, принято решение об отмене регулярных рейсов в Стамбул по 15 октября. «Дальше будет видно, как будут развиваться события», — отметили в представительстве.
«ВИМ-Авиа» с 5 июня отменила сразу несколько чартерных рейсов на курортных направлениях, в том числе из уральских городов. Туристам из Тюмени, купившим путевки, в частности, в Турцию, операторы предложили вылет из других населенных пунктов либо в других направлениях.