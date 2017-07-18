День металлурга в Нижней Салде прошел как семейный праздник. ФОТО

Для города в Свердловской области, где металлургический завод является градообразующим предприятием, День металлурга стал семейным праздником. Ведь на предприятии десятилетиями работают семейные династии. А свою историю завод начинает с 1760 года, когда на реке Салде был построен железоделательный завод по переработке чугуна в железо.
Подготовка к празднованию на предприятии началась задолго до торжества. За несколько дней до праздника в ДК им. Ленина был организован праздничный прием для ветеранов предприятия, где заслуженным работникам вручили памятные подарки. А для действующих работников создали Доску почета, где поместили фотографии лучших сотрудников. Передовики были награждены грамотами и благодарственными письмами от директора Нижнесалдинского металлургического завода, генерального директора УК «Металлинвест», а также от главы городского округа Нижняя Салда. А самые лучшие получили благодарственные письма от Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, Министерства промышленности и науки Свердловской области, а также от управляющего Горнозаводским округом.
Выставка цветов в музее завода и праздничная программа, посвященные не только Дню металлурга, но и Дню города, завершили торжества. Во время концерта подвели итоги конкурса детских рисунков, вручили подарки победителям, провели конкурсы и шоу.