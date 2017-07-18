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18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Свердловской области
14:38  18 июля 2017 0

Свердловские депутаты ограничили себя в общении с избирателями. Митинговать теперь придется во дворах

Заседание Заксобрания Свердловской области 1 марта 2016 года, заксобрание свердловской области, парламент
Часть депутатов считает, что ограничения ущемляют их конституционные праваФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области изменило порядок установления мест, в которых областные депутаты могут проводить встречи со своими избирателями. 18 июля они приняли закон, обязывающий правительство Свердловской области установить перечень помещений и территорий, где народные избранники могут делать это без согласования с уполномоченными органами, сообщает корреспондент «URA.RU» с заседания Заксобрания.

В документе отмечается, что общение депутатов и рядовых свердловчан может беспрепятственно проходить в здании Заксобрания и на придомовых территориях. Во всех остальных случаях парламентарии обязаны в соответствии с законом о проведении митингов и демонстраций подавать уведомление в министерство общественной безопасности о массовом мероприятии.

Выступавший в ходе обсуждений коммунист Александр Ладыгин заявил, что данный документ противоречит Конституции РФ и ущемляет права как самих депутатов, так и их избирателей. Но коллеги к нему не прислушались и поддержали документ.

Андрей Гусельников
© Служба новостей «URA.Ru»
Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
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