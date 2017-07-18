14:38 18 июля 2017 0

Часть депутатов считает, что ограничения ущемляют их конституционные права Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законодательное собрание Свердловской области изменило порядок установления мест, в которых областные депутаты могут проводить встречи со своими избирателями. 18 июля они приняли закон, обязывающий правительство Свердловской области установить перечень помещений и территорий, где народные избранники могут делать это без согласования с уполномоченными органами, сообщает корреспондент «URA.RU» с заседания Заксобрания.

В документе отмечается, что общение депутатов и рядовых свердловчан может беспрепятственно проходить в здании Заксобрания и на придомовых территориях. Во всех остальных случаях парламентарии обязаны в соответствии с законом о проведении митингов и демонстраций подавать уведомление в министерство общественной безопасности о массовом мероприятии.

Выступавший в ходе обсуждений коммунист Александр Ладыгин заявил, что данный документ противоречит Конституции РФ и ущемляет права как самих депутатов, так и их избирателей. Но коллеги к нему не прислушались и поддержали документ.