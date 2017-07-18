22:00 18 июля 2017 2

Пешеходный переход над Россельбаном станет красивыми "воротами в город" или простым рекламным носителем Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

У Екатеринбурга появятся «ворота в город». Как стало известно «URA.RU», владельцы терминала «Чкаловский», в котором в 2009 впервые прошел «Иннопром» намерены соединить пешеходным мостом свои терминалы с Международным выставочным центром «Екатеринбург Экспо», расположенным на противоположной стороне Новокольцовского тракта.

«Планы такие есть и это не просто идея, обсуждение уже вышло на самый серьезный уровень. Но в какие сроки все будет реализованы — пока сказать не можем», — рассказали в Чкаловском, отметив, что инициаторами проекта выступили сами бизнесмены.

Уточнить подробности у директора МВЦ Игоря Данилова не получилось — его телефон «вне зоны доступа». В свердловском правительстве о проекте знают. «Концепцию эту предложил сам МВЦ еще давно — это было полезно для расширения транспортной доступности территории. Сам МВЦ максимально заинтересован в том, чтобы например здесь могли появиться маршруты общественного транспорта по обе стороны тракта. Да и стоянка не слишком справлялась в этот Иннопром, так что перехватывающие парковки в шаговой доступности — тоже лишними не будут», — объяснил чиновник, знакомый с ходом реализации проекта, уточнив, что главное требование у власти пока одно: «Это должно быть красиво, все-таки ворота в город».

Собеседник агентства уточнил, что в ближайшее время бизнесмены «Чкаловского» планируют заручиться одобрением главы региона Евгения Куйвашева. После этого необходимо будет разработать проектную документацию, согласовать ее со всеми службами и органами.