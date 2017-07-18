{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,37
Динамика за 2 недели
Евро 68,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
21:14  18 июля 2017 4

Россию заставляют заплатить 5,4 млн евро за задержку судна с активистами «Гринпис»

Суд по делу Ришада Гаджиева. Екатеринбург, уголовный кодекс, молоток, законы рф, суд, вердикт
Суд в Гааге взыскал с РФ 5,4 млн евро за арест корабля Arctic SunriseФото: Владимир Жабриков

Международный арбитражный суд Гааги определил компенсацию, которую обязана выплатить Россия Нидерландам за задержание в 2013 году судна Arctic Sunrise, на борту которого были журналисты и активисты «Гринписа». Общая сумма компенсации за материальный и моральный ущерб по решению суда равна 5,4 млн евро.

В пресс-службе суда уточнили, что 2,5 млн евро с России взыскивается в счет материального ущерба находившемся на корабле активистам «Гринписа» и журналистам. Компенсация команде и владельцам судна составила 1,7 млн евро. Остальная сумма будет направлена на возмещение нематериального ущерба и на оплату судебных издержек, сообщает «Национальная служба новостей».

По решению суда Россия также должна компенсировать издержки во время возвращения ледокола с командой, пишет «Федеральное агентство новостей». В арбитраже добавили, что соответствующее решение приняли единогласно.

В сентябре 2013 года российские пограничники задержали 30 участников акции протеста против нефтедобычи на платформе «Приразломная» в Печорском море, напоминает информагентство Nation News. Активисты предприняли попытку подняться на платформу «Приразломная» для того, чтобы провести протестную акцию. Судно Arctic Sunrise вернули «Гринпису» через 9 месяцев после задержания, а участников акции освободили под залог по амнистии. В 2015 году российская сторона назвала данное решение поощрением протестной деятельности на море.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров