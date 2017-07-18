21:14 18 июля 2017 4

Суд в Гааге взыскал с РФ 5,4 млн евро за арест корабля Arctic Sunrise Фото: Владимир Жабриков

Международный арбитражный суд Гааги определил компенсацию, которую обязана выплатить Россия Нидерландам за задержание в 2013 году судна Arctic Sunrise, на борту которого были журналисты и активисты «Гринписа». Общая сумма компенсации за материальный и моральный ущерб по решению суда равна 5,4 млн евро.

В пресс-службе суда уточнили, что 2,5 млн евро с России взыскивается в счет материального ущерба находившемся на корабле активистам «Гринписа» и журналистам. Компенсация команде и владельцам судна составила 1,7 млн евро. Остальная сумма будет направлена на возмещение нематериального ущерба и на оплату судебных издержек, сообщает «Национальная служба новостей».

По решению суда Россия также должна компенсировать издержки во время возвращения ледокола с командой, пишет «Федеральное агентство новостей». В арбитраже добавили, что соответствующее решение приняли единогласно.

В сентябре 2013 года российские пограничники задержали 30 участников акции протеста против нефтедобычи на платформе «Приразломная» в Печорском море, напоминает информагентство Nation News. Активисты предприняли попытку подняться на платформу «Приразломная» для того, чтобы провести протестную акцию. Судно Arctic Sunrise вернули «Гринпису» через 9 месяцев после задержания, а участников акции освободили под залог по амнистии. В 2015 году российская сторона назвала данное решение поощрением протестной деятельности на море.