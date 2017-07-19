Сурков назвал полезным «хайп» вокруг мифической Малороссии

Помощник президента России Владислав Сурков назвал полезным обсуждение идеи главы ДНР Александра Захарченко о создании Малороссии, так как эта идея наглядно показывает, за что именно идет война на Украине.
Свое мнение Сурков высказал на совещании с экспертами, отметив, что «хайп по поводу воображаемого государства Малороссия в целом полезен. Главное здесь то, что Донбасс воюет не за отделение от Украины, а за ее целостность. За всю Украину, а не ее часть», пишет РИА «Новости».
Помощник президента пояснил слова Захарченко, отметив, что на Украине идет гражданская война между людьми, которые по-разному видят будущее своей страны.
Ранее «URA.RU» писало, что идею Захарченко по поводу создания Малороссии прокомментировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, отметивший, что это личная инициатива главы ДНР, о которой в Кремле узнали только на следующее утро.