Налоговый инспектор из Нижневартовска незаконным путем зарабатывал себе премии. Сотрудница налоговой использовала в своих целях служебный подлог и злоупотребляла должностными полномочиями. В результате государству нанесен ущерб в 40 млн рублей, сообщила старший помощник прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.
По словам собеседницы, женщина, работая в должности старшего государственного налогового инспектора и, используя свое служебное положение, с целью увеличения показателей работы, вносила ложные сведения в документацию о налоговой задолженности предприятий. Таким образом, дама получала премиальные вознаграждения за якобы эффективную работу.
«В результате её незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — комментирует Инга Снаткина.
Как следствие, сильное давление контролирующих органов на предпринимателей в Югре стало одной из причин ухудшения инвестиционного климата региона. Об этом «URA.RU» рассказал директор направления «развитие регионов» Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) Игорь Кустарин.
По рейтингу инвестиционной привлекательности, представленному АСИ на 2017 год, Югра упала с девятого места на 30-е по показателю инвестпривлекательности.