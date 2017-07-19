{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,24
Динамика за 2 недели
Евро 68,28
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
19 июля 2017
18 июля 2017
17 июля 2017
Главные новости Югры
16:19  19 июля 2017 5

Налоговики Югры кошмарили бизнес ради премий. Ущерб 40 млн рублей

Заседание правительства Челябинск, налоговая полиция
Сотрудница налоговой предстанет перед судомФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Налоговый инспектор из Нижневартовска незаконным путем зарабатывал себе премии. Сотрудница налоговой использовала в своих целях служебный подлог и злоупотребляла должностными полномочиями. В результате государству нанесен ущерб в 40 млн рублей, сообщила старший помощник прокурора ХМАО по взаимодействию со СМИ Инга Снаткина.

По словам собеседницы, женщина, работая в должности старшего государственного налогового инспектора и, используя свое служебное положение, с целью увеличения показателей работы, вносила ложные сведения в документацию о налоговой задолженности предприятий. Таким образом, дама получала премиальные вознаграждения за якобы эффективную работу.

Статья по теме
Кошмар югорского бизнеса просит у Комаровой деньги на пиар

«В результате её незаконных действий государству причинен ущерб на сумму более 40 млн рублей. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — комментирует Инга Снаткина.

Как следствие, сильное давление контролирующих органов на предпринимателей в Югре стало одной из причин ухудшения инвестиционного климата региона. Об этом «URA.RU» рассказал директор направления «развитие регионов» Агентства Стратегических Инициатив (АСИ) Игорь Кустарин.

По рейтингу инвестиционной привлекательности, представленному АСИ на 2017 год, Югра упала с девятого места на 30-е по показателю инвестпривлекательности.

Игорь Волосин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров