В Кургане друзья игиловца рассказали суду о его доброте

В Курганском городском суде были допрошены друзья и знакомые семьи гражданина Азербайджана Мирмагомедтаги Агаева, которого обвиняют в участии в боевых столкновениях в Сирии. По данным обвинения, молодой человек из Кургана воевал на стороне боевиков ИГИЛ (запрещена на территории России) с января по апрель 2014 года.
Мирмагомедтаги Агаев объявлен в международный розыск, однако Азербайджан отказался его выдать, поэтому рассмотрение дела проходит заочно. Знакомые молодого человека, которые встречались с ним в Кургане, заявили, что он был добрым молодым человеком и отличным спортсменом. По мнению свидетелей, парень не мог по своей воле воевать на стороне боевиков.
Показания в суде дала председатель благотворительного общественного фонда культуры «Инициатива» Людмила Середа, которая рассказала, что хорошо знакома с семьей обвиняемого. Сам он, по ее словам, не раз участвовал в организованных ею спортивных турнирах. Женщина высказала предположение, что Агаева могли принудить к участию в военных действиях с помощью каких-то психотропных средств.
Джаиб Алиев подтвердил, что вместе с Агаевым они посещали мечеть и что, по слухам, молодой человек перебрался в Сирию и воюет за ИГИЛ.
Следующее слушание по делу назначено на 28 июля.