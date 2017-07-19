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Главные новости Курганской области
17:38  19 июля 2017 1

В Кургане друзья игиловца рассказали суду о его доброте

Судебное заседание в отношении Мирмагомедтаги Агаева. Курган, адвокат, клетка, решотка
Гражданина Азербайджана судят заочно за участие в войне в СирииФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Курганском городском суде были допрошены друзья и знакомые семьи гражданина Азербайджана Мирмагомедтаги Агаева, которого обвиняют в участии в боевых столкновениях в Сирии. По данным обвинения, молодой человек из Кургана воевал на стороне боевиков ИГИЛ (запрещена на территории России) с января по апрель 2014 года.

Мирмагомедтаги Агаев объявлен в международный розыск, однако Азербайджан отказался его выдать, поэтому рассмотрение дела проходит заочно. Знакомые молодого человека, которые встречались с ним в Кургане, заявили, что он был добрым молодым человеком и отличным спортсменом. По мнению свидетелей, парень не мог по своей воле воевать на стороне боевиков.

Судебное заседание в отношении Мирмагомедтаги Агаева. Курган
Друзья считают Агаева добрым человеком
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Показания в суде дала председатель благотворительного общественного фонда культуры «Инициатива» Людмила Середа, которая рассказала, что хорошо знакома с семьей обвиняемого. Сам он, по ее словам, не раз участвовал в организованных ею спортивных турнирах. Женщина высказала предположение, что Агаева могли принудить к участию в военных действиях с помощью каких-то психотропных средств.

Джаиб Алиев подтвердил, что вместе с Агаевым они посещали мечеть и что, по слухам, молодой человек перебрался в Сирию и воюет за ИГИЛ.

Следующее слушание по делу назначено на 28 июля.

Татьяна Жаткина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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