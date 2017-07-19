Компания «Тепло Тюмени» капитально отремонтирует 16 километров коммуникаций. Работа идет сразу на семи объектах.
В Тюмени продолжается работа по подготовке к новому отопительному сезону. Сейчас ресурсоснабжающая компания «Тепло Тюмени» работает над обновлением полукилометра трубопровода 159, 89 и 57 мм, предстоит отремонтировать четыре тепловые камеры и двенадцать единиц запорной арматуры.
«Теплосеть на улице Челюскинцев проложена в 90-е годы. Она обеспечивает семь зданий, пять из которых жилые. Сложность в том, что на объекте очень много кабельных линий. Приходится тратить время на то, чтобы вручную копать шурфы, чтобы не повредить кабели. Также в земле найдены обломки железобетонных изделий, которые необходимо достать и вывезти. Все это удлиняет сроки работ», — рассказали «URA.RU» в пресс-службе компании «Тепло Тюмени».
Кроме того, по данным главного инженера «Тепла Тюмени» Евгения Мурзина, во время опрессовок уже проверены на прочность 215 километров теплосетей из запланированных 430. Заменено 399 запорных арматур, на 98 теплопунктах проведен ремонт, в семи из них заменены водонагреватели, в 32 котельных оборудование отремонтировано и готово к запуску. В рамках программы по благоустройству дворов на этот год отремонтированы семь объектов из 21 запланированного.