Еврокомиссия хочет ввести санкции против Польши

Еврокомиссия намерена ввести санкции против Польши. На следующей неделе Польша может получить очередные рекомендации касательно нарушения принципа верховенства права в стране и в случае их невыполнения на страну наложат ограничения.
О возможном введении санкций в отношении Польши заявил первый вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Франц Тиммерманс, передает агентство Nation News.
На данный момент не принято три закона, касающихся польской судебной реформы. Если они вступят в силу, политическая власть начнет контролировать судебную. В этом случае Еврокомиссия оформит третью рекомендацию, которую коллегия одобрит на следующей неделе.