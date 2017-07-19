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19 июля 2017
Главные новости Москвы
21:11  19 июля 2017 1

Еврокомиссия хочет ввести санкции против Польши

Пресс-конференция Путина В.В. Москва., плакаты, санкции
Санкциями готовы пугать не только РоссиюФото: Владимир Андреев © URA.RU

Еврокомиссия намерена ввести санкции против Польши. На следующей неделе Польша может получить очередные рекомендации касательно нарушения принципа верховенства права в стране и в случае их невыполнения на страну наложат ограничения.

О возможном введении санкций в отношении Польши заявил первый вице-председатель Еврокомиссии (ЕК) Франц Тиммерманс, передает агентство Nation News.

На данный момент не принято три закона, касающихся польской судебной реформы. Если они вступят в силу, политическая власть начнет контролировать судебную. В этом случае Еврокомиссия оформит третью рекомендацию, которую коллегия одобрит на следующей неделе.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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