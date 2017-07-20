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20 июля 2017
19 июля 2017
04:35  20 июля 2017 0

В страшном ДТП между Тюменью и Омском погиб свердловчанин

Выжить ехавшим в Renault Sandero при лобовом столкновении с грузовиком шансов не былоФото: УГИБДД по Тюменской области

Правоохранительные органы установили личность одного из двух погибших в результате ДТП, произошедшего в среду, 19 июля, на автодороге Тюмень — Омск. Им оказался 43-летний житель Каменска-Уральского. Мужчина находился за рулем автомобиля Renault Sandero.

Личность второго погибшего — пассажира — до сих пор остается неизвестной.

«Разбившийся водитель Renault Sandero — 43-летний житель города Каменск-Уральский (Свердловская область), — приводит портал 72.ru комментарий начальника отдела пропаганды ГИБДД по Тюменской области Анжелы Борисовой. — Личность погибшего пассажира легкового автомобиля до сих пор не установлена».

Как было установлено инспекторами ГИБДД, водитель автомобиля Renault Sandero при совершении обгона выехал на встречную полосу, где совершил столкновение с грузовиком Volvo. После столкновения грузовик по касательной столкнулся с бензовозом, а искореженный хэчбэк оказался выброшенным с трассы. Оба мужчины погибли мгновенно.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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