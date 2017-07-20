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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Москвы
09:14  20 июля 2017 0

На Камчатке работники свинофермы умерли от запаха фекалий

Сельское хозяйство. Животные. Челябинск, свинья, поросенок
Проверяется соблюдение условий труда на свинокомплексеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Камчатском крае на свинокомплексе мужчины в возрасте 60 и 27 лет насмерть отравились парами метана. Происшествие случилось вблизи города Елизово во время работ по обслуживанию канализационно-насосной станции.

Двое местных жителей умерли от отравления парами фекалий. Сейчас следователи проверяют соблюдение требований охраны труда в свинокомплексе «Камчатский». Кроме того, изучаются документы предприятия и устанавливаются подробности гибели мужчин.

Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу. Процессуальное решение будет принято только после результатов проверки, передает телеканал 360 со ссылкой на СК РФ по Камчатскому краю.

Ранее в Узбекистане погибли двое рабочих и доктор, отравившись фекальными газами в выгребной яме. Местные жители пытались достать оттуда чужой сотовый телефон.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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