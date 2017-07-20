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20 июля 2017
19 июля 2017
Главные новости Свердловской области
13:48  20 июля 2017 0

Главного свердловского гаишника Демина красочно обвинили в захвате земли. А оказалось, что виноваты другие. ФОТО

Местные жители собираются нанять трактор и засыпать появившиеся канавыФото: Виталий, читатель «URA.RU»

Житель поселка Бисерть разместил в Сети сообщение о том, что на участке дороги Бисерть — Старобухарово перекопаны все съезды на прилегающие дороги.

«Свершилось наконец-то в нашем маленьком посёлке. Все земли теперь, похоже принадлежат, маркизу Карабасу, а облГИБДД во главе с г. Дёминым [глава свердловского управления ГИБДД] вживается в роль кота в сапогах. А иначе чем объяснить, что 8-километровый участок дороги, который находится в ведении облавтодора, отрезали от всех прилегающих съездов с него, кроме двух главных въездов в посёлок?», — сказано в сообщении.

По словам автора, среди них есть разные дороги, в том числе и насыпные, выровненные грейдером, а зимой расчищаемые дороги.

«Это дороги к коллективным садам, железной дороге, пилораме, в лес, к речке, на покос. Лесные и полевые дороги и не бывают санкционированными. Уже сейчас люди на уазиках и „Нивах“ объезжают по краю эти канавы. Думаю, что народ наймет трактор, который просто заровняет канавы. А потом будем ждать реакцию гаишников», — рассказал «URA.RU» Виталий, автор сообщения в Сети.

В ГИБДД по Свердловской области объяснили, с какой целью были перекопаны съезды на дороги.

«Владельцем автомобильной дороги ГКУ Свердловской области „Управление автомобильных дорог“ ликвидированы несанкционированные примыкания», — объяснили «URA. RU» в пресс-службе ГИБДД по Свердловской области.

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Люди на уазиках и «Нивах» объезжают по краю эти канавы Фото: Виталий, читатель «URA.RU»

Александр Лукманов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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