Банк «Открытие» начал выплаты вкладчикам банка «Югра», проживающим в ХМАО. Платежи проводят только определенной группе бывших клиентов организации. Это вкладчики, чьи фамилии начинаются с букв A-Z, А-О. Об этом сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Страховое возмещение составляет 100% суммы всех счетов клиента в банке, не превышающих 1,4 млн рублей. Сумму, которая не входит в условия страховки, погасят «в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди».
Быстро записаться на выплату взносов можно записаться с помощью бота банка «Открытие» в Facebook. Для бизнесменов возможна дистанционная выплата через открытие счета в банке «Точка» (филиал банка «Открытие»).
Ранее выдавать выплаты вкладчикам банка «Югра» начал филиал банка ВТБ24 во Владивостоке. Процедура стартовала утром 20 июля. За день до старта выплат «КоммерсантЪ» сообщал, что они срочно приостановлены. По данным газеты, такое решение было принято из-за предписаний Генпрокуратуры в адрес Центрального банка России.
Напомним, 10 июля Центральный банк России ввел временную администрацию в банке «Югра» из-за того, что организация предоставила недостоверную отчетность и производила манипуляции со вкладами. Для выплаты денег были назначены банки-агенты: ВТБ 24, «Сбербанк», «Россельхозбанк», «ФК Открытие» и ПАО «БАНК УРАЛСИБ». 19 июля Генпрокуратура РФ выразила протест в связи с решениями по «Югре».