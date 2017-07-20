В Югре протестировали государственный аналог Telegram и Viber

17:06 20 июля 2017 0

Госмессенджер в Югре хотят внедрить к концу 2017 года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Югре закончилось тестирование отечественного госмессенджера. Об этом «URA.RU» рассказали в окружном департаменте информационных технологий.

По словам начальника отдела развития территориальной информационной системы Югры Антона Ефимова, ХМАО был выбран Институтом развития Интернета в качестве одного из пилотных регионов, где тестировали различные госмессенджеры. Всего проверили порядка 15 программ для обмена сообщениями, а конкретно в Югре обкатывали программное обеспечение компании Dialog.

«Направлялся запрос в органы власти, сотрудники которого тестировали госмессенджер. По итогам были сформулированы предложения и требования, которые необходимы для таких программ. Все это направлялось в Институт развития Интернета. Насколько я знаю, работа уже близка к завершению. По крайней мере есть проект, есть концепция. Ближе всего к необходимому продукту оказалась программа компании Dialog», — рассказал Антон Ефимов.

По его мнению, госмессенджер вполне сможет стать популярным не только среди чиновников, но и у обычных россиян. «Из требований к функционалу — очень важно, чтобы была возможность передавать файлы, видео, чтобы была конференцсвязь, видеоконференцсвязь, в том числе с демонстрацией на экране. Также есть требования к аппаратной части, чтобы поддерживали на всех площадках — мобильных устройствах, персональных компьютерах. Есть вопросы по безопасности — это все-таки госсмессенджер, будет передаваться важная информация», — отметил начальник отдела развития территориальной информационной системы Югры Антон Ефимов. Добавим, госмессенджеры в Югре планируется внедрить к концу 2017 года.