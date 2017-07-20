Московская полиция разыскивает маньяка-лизуна, нападающего на фитоняшек

Московские силовики разыскивают маньяка-лизуна. Извращенец хватает девушек и облизывает им ягодицы, Одной из жертв мужчины стала 28-летняя фитнес-тренер Наталья.
Маньяк подбежал к девушке утром 16 июля возле метро «Крылатское» в Москве, когда она шла на работу. «Он схватил меня, стал облизывать ягодицы и лицо. Я стала вырываться. Он поцеловал меня ниже спины несколько раз и убежал», — приводит слова фитоняшки телеграмм-канал Mash.
В полиции предполагают, что несколько подобных нападений в соседних районах Москвы совершил один и тот же лизун.