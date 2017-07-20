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20 июля 2017
Главные новости Москвы
14:19  20 июля 2017 0

Московская полиция разыскивает маньяка-лизуна, нападающего на фитоняшек

Зарядка у театра Драмы. Екатеринбург, фитнес, зарядка
Маньяка-лизуна привлекают спортивные девушкиФото: Александр Ельчищев © URA.RU

Московские силовики разыскивают маньяка-лизуна. Извращенец хватает девушек и облизывает им ягодицы, Одной из жертв мужчины стала 28-летняя фитнес-тренер Наталья.

Маньяк подбежал к девушке утром 16 июля возле метро «Крылатское» в Москве, когда она шла на работу. «Он схватил меня, стал облизывать ягодицы и лицо. Я стала вырываться. Он поцеловал меня ниже спины несколько раз и убежал», — приводит слова фитоняшки телеграмм-канал Mash.

В полиции предполагают, что несколько подобных нападений в соседних районах Москвы совершил один и тот же лизун.

Дарья Александрович
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© Служба новостей «URA.Ru»
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