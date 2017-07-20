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20 июля 2017
Главные новости Москвы
16:51  20 июля 2017 4

Родители пожаловались в прокуратуру на бабушку, крестившую внуков

Крещение. Челябинск., поп, батюшка, крещение
Детей запрещено крестить без согласия родителейФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Родители детей в Санкт-Петербурге обратились в прокуратуру с просьбой отреагировать за поведение бабушки, которая тайно крестила малышей без их согласия.

По словам мамы Анастасии Крыловой, пока они с мужем были на работе, бабушка отвела детей в храм, после чего прислала фотографию с надетыми на детей крестиками.

В РПЦ, узнав, что обряд провели без разрешения родителей, поспешили принести извинения по телефону, признав, что сожалеют из-за возникшего в семье конфликта, пишет «Лента.ру».

«Если правосудие ее затронет, то так тому и быть», — сказала мать детей по поводу поступка бабушки семейства.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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