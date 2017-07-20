Родители пожаловались в прокуратуру на бабушку, крестившую внуков

Родители детей в Санкт-Петербурге обратились в прокуратуру с просьбой отреагировать за поведение бабушки, которая тайно крестила малышей без их согласия.
По словам мамы Анастасии Крыловой, пока они с мужем были на работе, бабушка отвела детей в храм, после чего прислала фотографию с надетыми на детей крестиками.
В РПЦ, узнав, что обряд провели без разрешения родителей, поспешили принести извинения по телефону, признав, что сожалеют из-за возникшего в семье конфликта, пишет «Лента.ру».
«Если правосудие ее затронет, то так тому и быть», — сказала мать детей по поводу поступка бабушки семейства.