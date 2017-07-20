В деле авторитета Шакро Молодого всплыл миллиардер Андрей Скоч

17:24 20 июля 2017 0

ФСБ начала расследование создания ОПГ Шакро Молодого Фото: primecrime.ru

ФСБ расследует создание организованного преступного сообщества вором в законе 64-летним Захарием Калашовым, больше известным под кличкой Шакро Молодой. Сотрудников службы безопасности интересует эпизод попытки подкупа за 5 млн евро высокопоставленных сотрудников СК РФ Дениса Никандрова и Михаила Максименко.

Имя депутата Госдумы, миллиардера Андрея Скоча связывают с ОПГ «Солнцевское» Фото: olligator.ru

Такую большую сумму должны были заплатить следователям за освобождение из СИЗО «правой руки» Калашова — солнцевского авторитета Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец. Следователи успели получить лишь 500 тысяч евро. Остальную сумму Шакро Молодой собрать не успел. По данным следствия, лично Шакро внес 100 тысяч евро. Остальной суммой должна была стать «спонсорская помощь» вору в законе от бизнесменов. Предположительно, в переговорах по сбору денег и передаче их следователям СК РФ участвовали 51-летний миллиардер, депутат Государственной Думы Андрей Скоч и бывший советник председателя Верховного суда России 61-летний Игорь Борисенко, передает «Росбалт». Но эту парочку следователи допросить не могут, так как оба находятся за границей.

Имя Скоча часто связывают с «Солнцевской» ОПГ. Бывший советник председателя Верховного суда Борисенко когда-то работал школьным учителем физкультуры, а в 80-е годы стал спекулянтом-фарцовщиком. Борисенко не раз арестовывали, но он давал показания на других, и его отпускали. Как человек, не имеющий юридического образования, да к тому же спекулянт, занял высокую должность в Верховном суде и получил звание генерал-майора, до сих пор загадка. Возможно, благодаря таланту договариваться с людьми, за что и получил свою кличку «Решала».

Недавно ФСБ все же удалось допросить группу важных свидетелей, которые дали подробные показания. «Они рассказали в деталях о финансовых переговорах, их участниках, заинтересованных лицах. Среди прочих были названы фамилии Андрея Скоча и Игоря Борисенко», — высказал мнение собеседник агентства.

Экс-советник председателя Верховного суда РФ Игорь Борисенко по кличке «Решала» Фото: /mosmonitor.ru

ФСБ 15 июля возбудила дело по статье «участие в организованном преступном сообществе» в отношении Захария Калашова. В рамках этого расследования были получены решения суда на проведение большинства обысков.

16 июля глава СК Александр Бастрыкин возбудил три дела по статье «получение взятки» в отношении своих подчиненных — Дениса Никандрова, Михаила Максименко и Александра Ламонова. По решению Генпрокуратуры, эти дела были переданы в ФСБ, где их соединили в одно. Все три сотрудника СК РФ уже арестованы. Пока им не предъявлено обвинение в членстве в ОПС, решение об этом будет принято в конце расследования.

Обвинения по этой статье не предъявлены еще и Шакро Молодому и Итальянцу. Они оба сейчас знакомятся с материалами дела о вымогательстве, которое расследовалось ГСУ ГУ МВД РФ по Москве. Как ранее сообщало «URA.RU», полковник СКР Максименко, который занимал должность начальника главного управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР, проходит по нескольким эпизодам вымогательства. Стало известно, что он брал взятки не только деньгами и автомобилями, но и щенками элитных пород собак.

Шакро Молодой был задержан в июле 2016 года. Весной 2017 года, когда началась предвыборная воровская гонка по избранию главного вора в законе в стране, Захарий Калашов из заключения предупредил претендентов на свое место, что что он еще жив, и предложил отменить выборы. Из своей камеры в СИЗО он отправил специальный «прогон» — сообщение всем представителям «воровской семьи». Вскоре после этого из предвыборной гонки выбыл уроженец Свердловской области Юрий Пичугин по кличке Пичуга. Он был задержан в Москве и доставлен в Сыктывкар. Пичуга теперь оказался в таком же положении, как и Шакро, поэтому и вышел из «предвыборной гонки».

Славяне и кавказцы в январе 2017 года встретились в грузинском ресторане «Батони» на Комсомольском проспекте в Москве, чтобы обсудить варианты, кто станет главой российского воровского мира, и решили провести выборы.