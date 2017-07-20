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20 июля 2017
Главные новости Москвы
18:19  20 июля 2017 0

В России разрешат применять боевые пистолеты для самообороны

Тактико-специальное учение
Новый закон должен повысить безопасность гражданФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-спикер Совета Федерации Александр Торшин представит президенту Владимиру Путину законопроект, вносящий поправки в закон «Об оружии». Документ разрешает использовать боевые пистолеты в целях самообороны без каких-либо уголовных последствий.

Законопроект, разрешающий применение боевого оружия, внесут в Госдуму в начале следующего года. Сейчас Совет Федерации работает над подготовкой общественности к адекватному восприятию инициативы Торшина. 24 июля вице-спикер выступит перед депутатами, сенаторами, членами Общественной палаты.

Документ представят также в администрацию президента. К ноябрю этого года будет подготовлен второй доклад, который станет запиской к законопроекту, пишет газета «Известия».

На данный момент закон «Об оружии» полностью исключает хранение гражданскими лицами боевых пистолетов. Авторы законопроекта доказывают, что с ростом числа легального оружия у населения резко падает количество преступлений, так как бандиты просто боятся нападать на граждан, зная, что они вооружены.

В действующей практике есть один пробел — нередко те, кому пришлось обороняться, сами попадают за решетку. Для исправления ситуации авторы доклада предлагают законодательно закрепить самооборонную доктрину «Мой дом — моя крепость», согласно которой — если хозяин дома подстрелит вора в своем доме, то владелец жилья автоматически признается потерпевшим.

Эксперты говорят о прямой выгоде от введения в оборот боевых пистолетов. По оценкам, за 10 лет объем нового сектора экономики составит порядка 746 млрд рублей.

Авторы доклада пришли к выводу, что российское общество созрело для реализации данной инициативы.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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