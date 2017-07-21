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08:30  21 июля 2017 0

На Ямале археологи начинают охоту за древними погребениями

В 2016 году археологи обнаружили на Мамеевом мысу древнее кладбище с 80 захоронениямиФото: WikiMedia

Поселения эпохи раннего железного века и средневековья, располагавшиеся некогда на Мамеевом мысу, а также в районе поселков Тазовский и Газ-Сале, намерены найти специалисты Сибирского отделения Российской академии наук. Работы начнутся в августе.

«Археологический отряд Института проблем освоения Севера Сибирского отделения Российской академии наук под руководством доктора исторических наук Александра Ткачева проведет раскопки поселений раннего железного века и средневековья на Мамеевом мысу недалеко от Газ-Сале, — сообщает Pravda.ru со ссылкой на представителей администрации Тазовского района ЯНАО. — Также в окрестностях поселка Тазовский будет проведена работа по выявлению погребений и поселений XVII—XX веков».

Мамеев мыс с точки зрения археологии — место, богатое историческими памятниками. Ученые уверены, что много веков назад здесь фактически был «центр жизни» проживавших на территории нынешнего Ямала народов. В 2016 году на Мамеевом мысу уже проводились раскопки. Археологи обнаружили тогда древнейшее кладбище с 80 захоронениями.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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