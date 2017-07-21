В Кургане произошло очередное ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ. В пятницу, 21 июля в микрорайоне Рябково представитель общественного транспорта врезался в ассенизаторскую машину.
В результате аварии пострадавших нет. «Водитель, наверно, получил моральную травму», — шутят очевидцы.
В Кургане с начала года зафиксирован беспрецедентный рост количества ДТП с автобусами. Только накануне, 20 июля, в разных районах города произошло две аварии, в которых также, к счастью, никто не пострадал.
С начала года в регионе произошло 19 аварий с автобусами, из них 15 — в Кургане. В этих происшествиях четыре человека погибли и 20 получили ранения.