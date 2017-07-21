{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,08
Динамика за 2 недели
Евро 68,00
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
21 июля 2017
20 июля 2017
19 июля 2017
18 июля 2017
Главные новости Курганской области
11:18  21 июля 2017 0

В Кургане автобус протаранил машину с фекалиями. «Водитель получил моральную травму». ФОТО

К счастью, обошлось без жертвФото Виталия Грызлова

В Кургане произошло очередное ДТП с участием рейсового автобуса ПАЗ. В пятницу, 21 июля в микрорайоне Рябково представитель общественного транспорта врезался в ассенизаторскую машину.

В результате аварии пострадавших нет. «Водитель, наверно, получил моральную травму», — шутят очевидцы.

В Кургане с начала года зафиксирован беспрецедентный рост количества ДТП с автобусами. Только накануне, 20 июля, в разных районах города произошло две аварии, в которых также, к счастью, никто не пострадал.

С начала года в регионе произошло 19 аварий с автобусами, из них 15 — в Кургане. В этих происшествиях четыре человека погибли и 20 получили ранения.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров