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Главные новости Свердловской области
13:21  21 июля 2017 1

Выпускника УрФУ назначили главой администрации президента Монголии. ФОТО

В Монголии выпускник уральского вуза сделал головокружительную карьеруФото: Пресс-служба УрФУ

Выпускник Уральского федерального университета Зандаахуугийн Энхболд стал руководителем администрации нового президента Монголии Халтмаагийна Баттулги. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе УрФУ, в 1989 году Зандаахуугийн окончил радиотехнический факультет УПИ (ныне УрФУ) по специальности «Инженер автоматики и телемеханики». Ректор вуза Виктор Кокшаров пожелал ему успехов на новом политическом поприще.

«Я желаю Зандаахуугийну Энхболду успешной плодотворной работы, новых свершений и крепкого здоровья. Он продолжает активное участие в жизни университета, содействует в развитии научной, образовательной и социальной деятельности», — отметил Виктор Кокшаров, напомнив, что именно по инициативе политика в вузе создали Монгольскую Ассоциацию выпускников УрФУ.

В сентябре 2015 года Энхболд Зандаахуугийн, побывав в университете, получил мантию и диплом Почетного доктора УрФУ за укрепление взаимовыгодных научных и академических связей между исследовательскими и образовательными учреждениями Монголии и России.

На пост главы администрации президента его позвал победивший недавно на выборах кандидат от оппозиционной демократической партии Монголии Халтмаагийн Баттулга. С 2012 по 2016 годы Зандаахуугийн Энхболд был председателем Великого государственного хурала Монголии. Сейчас он является одним из ведущих политиков страны.

Нина Калинина
© Служба новостей «URA.Ru»
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